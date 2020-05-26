Четверо из пяти абонентов мобильных операторов хотят уравнять стоимость звонков на все сети – lifecell

Большинство (79%) абонентов украинских мобильных операторов хотят, чтобы цена минуты звонка на сети других операторов была такой же, как и внутри сети, об этом свидетельствуют данные исследования Factum Group, проведенного по заказу мобильного оператора, компании lifecell.

"Исследование Factum Group показало — 79% респондентов хотят, чтобы и в нашей стране на законодательном уровне цена минуты звонка на сети других операторов была такой же, как сейчас стоимость звонка внутри сети. В то же время, только 13% респондентов, которые обращают внимание на номер абонента, готовы жаловаться на ограничение возможности общения с абонентами других операторов в государственные структуры", - отмечается в сообщении оператора, распространенном во вторник.

По данным Factum Group, 77% украинцев пользуются тарифными планами с безлимитными звонками внутри сети и определенным количеством минут для звонков на других операторов. При этом 68% опрошенных зачастую обращают внимание на сеть какого оператора они звонят, а 36% — делают это всегда.

При этом, 40% украинцев в возрасте от 16 до 24 лет не обращают внимания, абоненту какого оператора они звонят; а 44% абонентов в возрасте 36-45 лет всегда обращают на это внимание.

"Стоимость минуты разговора напрямую влияет на "разговорчивость" украинцев. Только 18% абонентов, которые обращают внимание на номер телефона собеседника, готовы свободно разговаривать, независимо от того, каким оператором пользуется их собеседник. 49% — будут взвешивать все "за" и "против, звоня абоненту другого оператора. А 4% вообще попытаются ему не звонить",- отмечается в сообщении lifecell со ссылкой на исследование.

При этом, 82% опрошенных абонентов готовы разговаривать сколько угодно, если собеседник пользуется тем же оператором, что и они.

Согласно исследованию Factum Group, 33% украинцев, которые используют SIM-карты разных мобильных операторов, делают это исключительно, чтобы иметь возможность безлимитно общаться внутри каждой сети. Еще 37% называют эту причину в числе прочих.

В то же время 54% "мультисиммеров" испытывают неудобства от увеличения расходов из-за необходимости оплачивать услуги нескольких мобильных операторов. В то же время, для 29% абонентов это не является проблемой.

Среди людей в возрасте 36-45 лет неудобства испытывает 62% абонентов, еще 15% затрудняются с ответом.

При этом среди абонентов в возрасте от 16 до 24 лет только 43% испытывают неудобства от увеличения расходов из-за необходимости оплачивать услуги нескольких мобильных операторов, еще 29% затрудняются с ответом.