Телеком

13:07 20.05.2020

Зеленский оценивает затраты телеканалов на лоббизм и политвлияние в $1-1,1 млрд

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Зеленский оценивает затраты телеканалов на лоббизм и политвлияние в $1-1,1 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает затраты телеканалов на производство лоббистского и политического контента в $1-1,1 млрд в год.

"Понимая полностью контент и конъюнктуру всех медиагрупп на рынке, где-то 1-1,1 млрд (долларов США в год – ИФ) тратят собственники денег и собственники телеканалов на то, чтобы производить тот контент, который лоббирует их интересы и имеет влияние на политическую ситуацию в стране… И это не рекламные деньги, это из их бизнеса", - заявил он на пресс-конференции в среду в Киеве, отвечая на вопрос телеканала NewsOne.

Президент также отметил, что Украине нужно около $1 млрд, чтобы "еще немного помочь именно бедным людям" и продолжить повышение средней зарплаты по стране.

"Чтобы помочь бедным, собственникам телеканалов надо тратить деньги не на контент против Украины (или не против Украины, а против власти, поскольку власть - это не Украина, хотя украинский народ выбирал власть), а на помощь бедным людям. И именно у собственников телеканалов - а вы, к слову, одна из тех групп, где деньги у собственников есть – могли бы тоже помочь нашей стране. А пока ваши собственники будут об этом только думать, мы это реально делаем", - заявил президент.

Теги: #телеканалы #медиа #зеленский #лоббирование
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