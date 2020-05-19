НКРСИ снизила ставку интерконнекта на 33,3% с 2021г, ожидает удешевления операторами стоимости звонков на другие сети

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%, с 1 января 2021 года, следует из решения, принятом на заседании регулятора во вторник.

"Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год, была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн/мин до 0,06 грн/мин. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о значительном разрыве между себестоимостью пропуска трафика и действующей сегодня расчетной таксой за услуги терминации трафика. Это дает основания для ее пересмотра с целью постепенного приближения к себестоимости", - сообщается на сайте комиссии.

При этом в ней подчеркивают, что сближение ставок интерконнекта с себестоимостью пропуска трафика в сетях операторов НКРСИ осуществляет с конца 2015 года.

"Анализ данных отчетности в последние годы показывает стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019 году (в 2018 году - 7,6%). Это дает положительные результаты и одновременно свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей на доступные межсетевые звонки", - отмечает регулятор.

По мнению НКРСИ, благодаря снижению расчетных такс телеком-операторы получат возможность: уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика; увеличить объем межсетевого трафика, а также предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.

При этом абонентам телеком-операторов, по мнению НКРСИ, это даст возможность пользоваться увеличенным объемом пакетных минут на все виды телекомуслуг за ту же стоимость; будет способствовать снижению стоимости межсетевых звонков, а также исключит необходимость иметь несколько SIM-карт разных операторов телекоммуникаций и обращать внимание, на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.

"Уменьшение размеров расчетных такс является стимулирующим и прогрессивным шагом, соответствующим интересам потребителей, интересам развития рынка и общеевропейским тенденциям", - считают в НКРСИ.

Принятое регулятором решение в установленном порядке будет направлено в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации и вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее "Киевстар" обратился в ряд парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. за минуту.

В "Киевстаре" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране из-за вспышки пандемии телеком-рынок как один из наибольших плательщиков налогов нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях.

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент "Киевстара" Александр Комаров заявил, что пересмотр ставок международного интерконнекта может дать дополнительно миллионы долларов валютной выручки всему телеком-рынку Украины.