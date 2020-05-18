"Киевстар" обратился в парламентские комитеты по вопросу возможного снижения доходов телеком-рынка

Оператор мобильной связи - компания "Киевстар" обратилась в ряд парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 копеек до 8 копеек за минуту.

Как уточнил оператор в сообщении, распространенном в понедельник, соответствующая информация была направлена в бюджетный комитет Верховной Рады Украины, комитет по вопросам цифровой трансформации, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также в Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов.

Как отмечают в "Киевстаре", из-за неэффективных регуляторных механизмов, внедряемых Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), у отрасли мобильной связи могут возникнуть осложнения для инвестиций в развитие 4G-сетей.

"НКРСИ планирует снизить расчетную ставку за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. за минуту. В перспективе нескольких ближайших лет это приведет к значительным потерям доходов телеком-рынка, уменьшению налоговых выплат в госбюджет и сложностям для строительства 4G-сетей в сельской местности и на автодорогах", - поясняет компания.

По ее данным, в ближайшие два года из-за запланированного снижения ставки за терминацию голосового трафика суммарные потери доходов мобильных операторов составят около 1,6 млрд грн; в перспективе четырех лет государственный бюджет Украины недополучит 32 млн грн, при этом ее снижение не приведет к удешевлению звонков между сетями разных мобильных операторов, поскольку те предоставляют абонентам тарифные планы с пакетными предложениями, в которые включены нетарифицированные минуты звонков как внутри сети, так и на номера других мобильных операторов.

"Ни одно из предыдущих снижений ставок интерконнекта, предпринятых регулятором, не привело к заметному увеличению использования голосовых минут и завершалось лишь очередным уменьшением доходов телеком-рынка. В Украине плата за терминацию голосового трафика наименьшая среди стран Евросоюза и одна из самых низких в странах бывшего СНГ", - подчеркивается в сообщении.

В "Киевстаре" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране из-за вспышки пандемии телеком-рынок как один из наибольших плательщиков налогов нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях.

"Интернетизация сел с помощью 4G - в фокусе внимания президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы реализовать этот проект в запланированные сроки, мобильным операторам необходимо инвестировать как минимум 10 млрд грн. Действия, которые оборачиваются сокращением доходов мобильных операторов, могут негативно отразиться на этом проекте", - заявляет компания.

Как сообщалось, ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент "Киевстара" Александр Комаров заявил, что пересмотр ставок международного интерконнекта может дать дополнительно миллионы долларов валютной выручки всему телеком-рынку Украины.