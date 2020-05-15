Телеком

13:29 15.05.2020

"Киевстар" предоставляет возможность удаленного перехода на контрактный тариф оператора

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"Киевстар" предоставляет возможность удаленного перехода на контрактный тариф оператора

Мобильный оператор "Киевстар" запускает возможность перейти на контрактный тариф компании удаленно - можно заказать бесплатную курьерскую доставку SIM-карты и договора по всей территории Украины.

Согласно пресс-релизу оператора в пятницу, воспользоваться этой услугой могут как существующие абоненты "Киевстара", так и новые клиенты, решившие присоединиться к сети национального телеком-оператора.

"Для этого достаточно выбрать выгодный контрактный тариф в интернет-магазине "Киевстар" по ссылке shop.kyivstar.ua и оформить доставку. Во время ее подтверждения абоненты смогут сразу внести все необходимые данные для заключения договора и получат уже заполненный документ для подписания. Доставку осуществят в удобное для абонента время по предварительному согласованию", - отмечают в "Киевстаре".

Абоненты, в частности, могут выбрать один из тарифов Smart, в которых предоставляется безлимитный мобильный интернет, безлим для звонков в сети, от 120 до 3 тыс. минут для звонков на другие номера по Украине, а также за границу; фиксированный интернет и другие услуги без дополнительной платы.

Теги: #киевстар #тарифы
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