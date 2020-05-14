Телеком

14:18 14.05.2020

Экс-генпродюссер "Прямого" запускает столичный телеканал Kyiv.live с инвестором в лице нардепа от ОПЗЖ

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Экс-генпродюссер "Прямого" запускает столичный телеканал Kyiv.live с инвестором в лице нардепа от ОПЗЖ

Экс-генеральный продюссер телеканала "Прямой", телепродюсер Алексей Семенов планирует запустить городской информационный телеканал Kyiv. live.

"Пришло время для реформирования регионального телевидения. И я абсолютно уверен, что именно городские каналы миллионников смогут предложить более интересный контент и более действенную систему отношений жителей и городской власти. Киев больше не будет прежним", - написал он на своей странице в Facebook.

На Facebook-странице Kyiv.live публикуются кастинги на ведущих телеканала.

Инвестором телеканала является народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар, столичный застройщик, и глава киевской парторганизации ОПЗЖ.

"Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем", - сказал Столар в комментарии изданию "Новое Время".

По информации НВ, Kyiv.live планируется запустить за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе. Его редакция разместится в столичном бизнес-центре "Парус".

По словам Семенова, сейчас канал находится на этапе документального переоформления, и как только все произойдет, инвестор объявит о старте.

Теги: #киев #сми #телеканал
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