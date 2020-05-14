Телеком

13:50 14.05.2020

Рада ужесточила ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей

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Рада ужесточила ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2654 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)" от 20 декабря 2019 года.

Принятие документа поддержали 288 народных депутатов на заседании в среду.

Как отмечается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook, согласно новому закону, если действия злоумышленников привели к прекращению телекомуслуг, то за первое нарушение полагается штраф от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, или общественные работы сроком до 120 часов, или ограничение свободы сроком от одного до трех лет.

За повторное нарушение или по предварительному сговору группой лиц или опасным способом – штраф от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Если нарушения нанесли имущественный ущерб в значительных размерах (более 17 тыс. грн) или повлекли тяжкие последствия (прекращение предоставления телекомуслуг на критически важные объекты инфраструктуры) - штраф от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн или лишение свободы сроком от шести до восьми лет.

Теги: #телекоммуникации #ответственность #рада
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