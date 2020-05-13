Мобильная связь 4G доступна более чем в половине населенных пунктов Украины - Минцифры

Мобильная связь стандарта 4G по состоянию на 1 мая 2020 года доступна в 15 478 населенных пунктах Украины, сообщило Министерство цифровой трансформации в своем Телеграм-канале.

"Это более половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался", - отмечается в сообщении.

В Минцифры отмечают, что решить эту ситуацию поможет развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц, позволяющем покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.

По данным министерства, в июле операторы начнут запуск в работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц с западных областей.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 доступ к 4G будут 88% населения, а в июле 2022 - 95%.