Краматорский горсовет и "Vodafone Украина" договорились о сотрудничестве в реализации Smart City

Краматорский городской совет и мобильный оператор - компания "Vodafone Украина" 13 мая 2020 года подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания благоприятных условий для обеспечения безопасности жителей Краматорска посредством реализации концепции Smart City.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Vodafone Украина", концепция предусматривает внедрение инновационных технологических решений в следующих областях: безопасный город, системы уличного освещения, обращение с отходами, окружающая среда, городская мобильность, энергоэффективность.

Меморандум подписали мэр Краматорска Андрей Панков и заместитель генерального директора "Vodafone Украина" кластера Восток Сергей Скрипников.

"Краматорск уже давно движется в направлении диджитализации и внедрения современных технологий для сохранения безопасности и оптимизации работы всех городских инфраструктурных объектов. Уверен, что сотрудничество в этом направлении с опытными специалистами, которые уже реализовывали аналогичные проекты в других городах Украины, позволит ускорить этот процесс и выполнить его качественно", – отметил Панков.

В соответствии с меморандумом, "Vodafone Украина" будет способствовать Краматорскому городскому совету в развитии ситуационного центра в городе Краматорск с использованием данных Big Data Platform, реализации совместных проектов в рамках концепции Smart City и организации мероприятий по популяризации совместных инициатив для создания привлекательного имиджа города.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.