Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" с 11 мая увеличил количество открытых магазинов, говорится в сообщении оператора, распространенном во вторник

"С 11 мая 185 магазинов "Vodafone Украина"восстановили свою работу в 23 областях Украины. Открылись отдельно расположенные магазины, а также часть торговых точек "Vodafone Украина"в ТРЦ", - отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, ранее на разной стадии карантина, в зависимости от ситуации в конкретном регионе, было открыто разное количество магазинов: в течение последних двух месяцев количество открытых магазинов колебалось от 30 до 80.