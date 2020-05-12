Телеком

19:12 12.05.2020

"Vodafone Украина" с 11 мая увеличил количество открытых магазинов

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"Vodafone Украина" с 11 мая увеличил количество открытых магазинов

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" с 11 мая увеличил количество открытых магазинов, говорится в сообщении оператора, распространенном во вторник

"С 11 мая 185 магазинов "Vodafone Украина"восстановили свою работу в 23 областях Украины. Открылись отдельно расположенные магазины, а также часть торговых точек "Vodafone Украина"в ТРЦ", - отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, ранее на разной стадии карантина, в зависимости от ситуации в конкретном регионе, было открыто разное количество магазинов: в течение последних двух месяцев количество открытых магазинов колебалось от 30 до 80.

 

Теги: #vodafone
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