Viber вскоре запустит групповые видеочаты до 20 человек

Мессенджер Viber открывает групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20 человек на первом этапе запуска функции, отмечается в сообщении пресс-службы компании во вторник.

"Скоро наши пользователи смогут совершать видеозвонки с участием до 20 человек, и мы намерены увеличить это число в ближайшее время", - прокомментировал запуск новой функции операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

При групповых видеозвонках трансляция спикера будет отображаться у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео другого участника на экране своего смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

Помимо функции групповых видеозвонков до 20 человек в Viber также доступны групповые чаты до 250 человек и аудиозвонки до 20 человек.

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба "Барселона", а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.