Vodafone в 2020 фингоду получил доналоговую прибыль, предупредил о негативном влиянии коронавируса

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc отчитался о получении доналоговой прибыли по итогам 2020 финансового года, однако предупредил о возможном значительном негативном влиянии пандемии на бизнес в текущем фингоду.

Как сообщается в пресс-релизе компании, её доналоговая прибыль в финансовом году, завершившемся 31 марта, составила 795 млн евро ($860,5 млн) по сравнению с убытком в 2,613 млрд евро годом ранее.

Чистый убыток сократился до 920 млн евро с 8,02 млрд в предыдущем фингоду.

Выручка выросла на 3% - до 44,974 млрд евро. В Европе показатель увеличился на 5% - до 33,793 млрд евро.

Рост органической сервисной выручки составил 0,8% в годовом выражении. При этом в Европе она уменьшилась на 1,2%, в то время как в мире увеличилась на 8,1%.

Vodafone отметил, что не может дать прогноз скорректированной EBITDA на 2021 финансовый год, однако, по текущим оценкам, показатель останется на уровне прошлого фингода или незначительно снизится.

"Экономическое влияние пандемии COVID-19 на наши рынки, хотя и остается неопределенным, скорее всего будет значительным. Хотя наша бизнес-модель более устойчива, чем у многих других, мы не застрахованы от трудностей", - отметили в компании.

Котировки акций Vodafone в ходе торгов во вторник повышаются на 6,4%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 18,5% - до 30,23 млрд фунтов стерлингов.