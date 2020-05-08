"Укртелеком" с 12 мая частично начинает прием абонентов в ЦОА

"Укртелеком" с 12 мая начнет первый этап возобновления приема абонентов в центрах обслуживания (ЦОА) в населенных пунктах, где проживает менее чем 50 тыс. чел.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, всего план постепенного открытия приема абонентов в ЦОА включает три этапа.

На первом этапе прием начнется в 130 ЦОА.

Второй этап планируется на 22 мая и будет включать 70 ЦОА в городах с населением более 50 тыс. жителей. При этом дата его начала зависит от решения местных властей о возобновлении работы общественного транспорта.

Третий этап включает остальные, размещенные в городах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, решение об открытии которых будет приниматься индивидуально.

"Прием абонентов будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Операторы будут иметь защитные маски и перчатки, антисептик, а помещения будут убираться с применением дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

"Укртелеком" временно прекратил физический прием абонентов в своих ЦОА 18 марта. Все коммуникации с абонентами ведутся с помощью альтернативных каналов коммуникаций – телефона контакт-центра, электронной почты, форм обратной связи на сайте оператора и на странице в соцсети.