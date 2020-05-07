"Vodafone Украина" во время карантина подключил к 4G-сети еще 168 населенных пунктов

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") в течение марта-апреля 2020 года расширил свою 4G сеть в 21 области Украины, доступ к скоростному интернету получили жители еще 168 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, в частности, подключены следующие населенные пункты:

- Волынская область: Проминь, Старая Выжевка, Дерн, Битень, Доросины, Поворск, Уховецк, Липа, Навоз;

- Днепропетровская область: Шевченко, Великоалександровка, Марьянское, Мировое, Письменное, Подгородное, Софиевка, Васильевка, Васильевка-на-Днепре, Гавриловка, Гречаное, Демурино, Майское, Маломихайловка, Надеждовка, Сурско-Михайловка, Сад;

- Донецкая область: Татьяновка, Дробышево, Красноторка, Анновка;

- Житомирская область: Челнова;

- Закарпатская область: Синяк, Жнятино, Кидеш, Симер, Великие Геевцы, Дерцен, Лохово, Макарево, Заречево, Турьи Реметы, Запсонь, Петровка;

- Запорожская область: Молочанск, Благовещенка, Богатыровка, Новоалексеевка, Новоднепровка, Новополтавка, Григорьевка, Дмитровка, Степное, Терноватое;

- Ивано-Франковская область: Татаров, Черче, Подгородье, Нижнев, Окно;

- Николаевская область: Прибугское, Лиманы, Весняное, Прибужаны, Радостный сад, Вавилово, Первомайское, Калиновка, Грушевка, Дорошовка, Гурьевка;

- Кировоградская стьобла: Оникиево, Хмелевое, Пантаевка, Ровное, Екатериновка, Грузское, Дмитровка, Федоровка;

- Луганская область: Пески, Меловатка, Тополи;

- Львовская область: Дроговиж, Пески, Угерско, Водники, Волосянка, Сороки-Львовские;

- Одесская область: Бурдовка, Троицкое, Алтестово, Белино, Благодатное, Броска, Выгода, Иваново, Любомирка, Мирное, Молога, Новоселовка, Старые Маяки, Лиски, Кучурган, Набережное, Знаменка;

- Полтавская область: Почаевка, Подол, Великие Крынки;

- Ривненская область: Кисоричи, Любинь, Набережное, Турковичи, Уездцы, Молодова Вторая, Тараканов, Антополь, Бугаевка, Александрия;

- Сумская область: Кровное, Буймеровка, Синевка, Сосенка, Белка, Косовщина, Угроеды, Хухра, Красная Слобода;

- Тернопольская область: Нырков;

- Харьковская область: Слатино;

- Херсонская область: Высокополье, Зеленый Под, Крынки, Новогригорьевка, Райское, Старая Маячка, Мирное, Малая Лепетиха, Александровка, Рубановка, Хрестовка;

- Черкасская область: Степанци, Шрамковка;

- Черновицкая область: Юрковцы, Зеленая, Ливинцы, Ошихлебы, Тарасовка, Драчинцы, Неполоковцы, Горбова, Рукшин, Крещатик, Яровка, Старая Жадова, Щербинцы, Михальча, Слобода, Ставчани, Верхние Становцы;

- Черниговская область: Новоселовка, Новый Быков, Киенка, Дегтярники, Малая Девица, Седнев, Старый Белоус, Днепровское, Озеряны, Ягодное.

Всего в настоящее время оператор обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.