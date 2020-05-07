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16:03 07.05.2020

Зеленский обсудил с представителями крупнейших операторов связи ускорение покрытия Украины качественным интернетом

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Зеленский обсудил с представителями крупнейших операторов связи ускорение покрытия Украины качественным интернетом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ускорение покрытие качественным интернетом и связью всех точек страны с представителями крупнейших операторов связи.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, речь, в частности, шла об обеспечении связью маленьких городков, пассажирских поездов "Укрзализныци" и дорог, которые строят в рамках программы "Большая стройка".

"Сейчас в Украине 5800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее", - сказал на встрече Зеленский.

Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету". Для его реализации осенью 2019 года мобильные операторы подписали в Мариуполе меморандум с правительством, цель которого обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи четвертого и пятого поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному интернету. Зеленский подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме. "Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к интернету появился в 870 населенных пунктах, где проживают 390 тыс. чел., а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", - отметил глава государства.

На встрече обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность сотрудничества с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое – и лекарства, и продукты питания – заказываем по интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции (коронавирус – ИФ) и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", - подытожил Зеленский.

Теги: #связь #зеленский #мобильные_операторы #интернет
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