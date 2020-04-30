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11:30 30.04.2020

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 496 населенных пункта Украины

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"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 496 населенных пункта Украины

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины, подключив еще 496 населенных пунктов, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Оператор, в частности, подключил в Хмельницькой области – села Чернеливка, Новоселица, Наркевичи; во Львовской – села Боршевичи, Добростаны, Букова; на Волыни - Торчин, Любешов, Велимче; в Винницкой области – села Вийтовка, Соколовка, Терешки и др.

В настоящее время сеть 4G "Киевстара" охватывает свыше 11 тыс. населенных пунктов, в которых проживает почти 79% населения Украины.

Согласно сообщению компании, со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года услугами по этой технологии уже воспользовалось более 10 млн абонентов. За этот период объем использования мобильного интернета в сети "Киевстар" увеличился с 325 до 649 петабайтов.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019 года увеличил доход на 19,6% по сравнению с 2018 годом - до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4%, до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи по итогам четвертого квартала сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #4g #киевстар
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