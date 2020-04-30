Телеком

11:11 30.04.2020

Неготовность мобильных операторов делиться инфраструктурой существенно увеличит стоимость покрытия территории Украины 4G-связью - СЕО lifecell

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Неготовность мобильных операторов делиться инфраструктурой существенно увеличит стоимость покрытия территории Украины 4G-связью - СЕО lifecell

Кооперация мобильных операторов в части реализации принципа общего доступа к инфраструктуре позволит существенно снизить объем инвестиций в покрытие удаленных регионов для каждой отдельной компании, заявил СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы в интервью "Интерфакс-Украина".

"После того как были прописаны все условия покрытия территории связью, мы обратились ко всем регуляторам и игрокам рынка со следующим: вместо того чтобы трижды инвестировать огромные средства и расходовать время в построение трех разных сетей, давайте объединимся и в кратчайшие сроки, используя принцип шеринга инфраструктуры, построим полноценную широкую сеть. Но нас не услышали", - сетует Языджи.

По его словам, это привело к существенному удорожанию проекта развития сети для каждого из операторов, поскольку по отношению к запуску LTE-900МГц "Большая тройка" мобильных операторов находится примерно в одинаковом положении с точки зрения того, какие новые регионы и места им нужно покрывать сетями мобильной связи.

"И сейчас мы оказались в совершенно парадоксальной ситуации, когда нам приходится втрое больше инвестировать, заказывать втрое больше оборудования, мы сталкиваемся со срывами поставок оборудования из-за мировой пандемии… Более того, в условиях карантина всем операторам придется выделять втрое больше людей, которые будут ездить в одни и те же поля, в одни и те же локации, чтобы построить три отдельных сети", - подчеркнул СЕО lifecell.

Языджы также обратил внимание на то, что обязательства для всех компаний по построению сетей в итоге были прописаны госрегулятором абсолютно одинаковыми, тогла как lifecell настаивал на необходимости учитывать рыночные доли каждого из операторов.

"Тем более, что раздел частот между тремя операторами базировался именно на принципе рыночных долей – операторы с большими рыночными долями получили больший диапазон частот, а lifecell, у которого самая маленькая рыночная доля, - меньший. Но когда пришло время определения планов и обязательств по покрытию, здесь регулятор почему-то использовал принцип равенства для всех операторов и сразу же забыл о том, что рыночные доли у всех разные", - подчеркнул СЕО lifecell.

lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине, его активная абонбаза по итогам 2019 года составила 7,4 млн абонентов, общая - 8,9 млн абонентов.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

Теги: #4g #lifecell
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