Телеком

15:04 29.04.2020

Viasat запатентовал ПО для автоматической настройки спутникового тюнера

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Viasat запатентовал ПО для автоматической настройки спутникового тюнера

Официальный оператор спутникового телевидения Viasat в начале апреля запатентовал собственную инновационную разработку - программное обеспечение, которое позволяет осуществлять автоматическую настройку приемников со спутниковой антенной.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном в среду, новый запатентованный алгоритм определяет способ поиска спутника по характерной информации, которая передается через спутниковые транспондеры, и позволяет тюнеру ее автоматически запоминать.

"Viasat вместе с компанией-производителем Strong имели амбициозную цель - сделать тюнер с очень простым подключением к телевизору и спутниковой антенне. Процесс разработки занял около года. Вся содержательная часть: описание идеи, проверка на практике, поиск аналогов и т.п. - была выполнена нашими инженерами", - заявил технический директор Viasat Дмитрий Оркуша.

Как сообщили в компании, запатентовать и юридически оформить регистрацию прав собственности на изобретение Viasat помог юридический департамент медиагруппы "1+1 media".

Эта технология уже внедрена в новой модели спутникового приемника SRT 7602, которую Viasat вывел на украинский рынок в декабре 2019 года.

Viasat (ООО "Вижн ТВ") – лицензированный провайдер платного цифрового спутникового телевидения в Украине, создан в 2007 году.

Теги: #патент #спутник #по #viasat
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