Украина не сможет использовать мобильные приложения для контроля распространения вируса пока не введет обязательную регистрацию абонентов – СЕО lifecell

Украина не сможет использовать мобильные приложения для контроля распространения вируса до тех пор, пока не введет обязательную регистрацию абонентов мобильной связи.

Об этом СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"После того, как был объявлен карантин, десятки тысяч людей вернулись в Украину, в основном из европейских стран. И мы видим миллионы абонентов, которые постоянно перемещаются, двигаются, но для нас это просто большая масса незарегистрированных SIM-карт. Мы не знаем, кто это, не знаем, с кем этот кто-то контактирует. И, именно, поэтому в Украине не могут быть эффективно использованы те решения, которые сейчас используются по всему миру для остановки эпидемии в вышеуказанных странах", - заявил он.

По словам СЕО lifecell, Китай, Южная Корея, Израиль и другие высокоразвитые страны использовали технологические решения для того, чтобы контролировать распространение вируса. При этом он подчеркнул, что во всех этих странах существует регистрация абонентов, и есть четкое понимание, кто стоит за каждым из номеров в сети.

"А это дает возможность определить местоположение абонентов, сравнить с их местом проживания, и получить данные о соблюдении ими карантина. Соответственно основная технология контроля над распространением вируса заключается в следующем: определить, кто инфицирован, кто находился в круге общения с инфицированным человеком, и ограничить все дальнейшие контакты с этими лицами путем их обсервации или самоизоляции", - подчеркнул Языджы.

Он также отметил, что абоненты украинских мобильных операторов условно "абсолютно свободны", поскольку никогда не регистрировались, и у операторов нет никакой их персональной информации.

При этом, по словам СЕО lifecell, если украинцы пользуются такими сервисами, как Messenger, WhatsApp, Facebook, Alibaba или Amazon – все эти международные компании, имеют полную информацию обо всех их платежах, о круге общения, и т.п.

"Это парадокс: с одной стороны украинские абоненты думают, что они свободны, потому что они не зарегистрированы. С другой стороны - они абсолютно прозрачны для любых других мировых платформ", - подчеркнул он.

Языджы также сообщил, что в период карантина в сетях lifecellвырос голосовой трафик, при этом его рост значительно опережает потребление мобильного интернета.

"Прежде всего, это можно объяснить тем фактом, что люди в основном находятся дома, они не путешествуют, не ездят и не ходят дальше магазина и гораздо больше используют локальные wi-fi сети", - считает глава третьего по величине мобильного оператора в Украине.

Кроме того, по словам СЕО компании, за период карантина более чем на 40% возросло количество и объемы платежей в Paycell (сервис мобильных денег lifecell).

Как сообщалось, lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (убыток 1,3 млрд грн). Выручка оператора при этом выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,243 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 1,8 п.п., до 54,2%.

Lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине, его активная абонбаза по итогам 2019 года составила 7,4 млн абонентов, общая - 8,9 млн абонентов.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.