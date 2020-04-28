"Киевстар" не будет тарифицировать доступ к информационно-образовательному порталу "stop_sexтинг"

Мобильный оператор компания "Киевстар" обеспечил доступ к сайту информационно-образовательного проекта #stop_sexтинг для своих абонентов без списания мегабайт трафика, говорится в сообщении оператора.

"Повышение уровня безопасности детей в интернете - один из трех приоритетов в рамках Меморандума о сотрудничестве в социальной сфере, который "Киевстар" подписал с Министерством цифровой трансформации в январе этого года. Ранее компания поддержала проект #stop_sexтинг и инвестировала в его развитие", - отмечает оператор.

По данным "Киевстар", за два месяца существования сайта #stop_sexтинг его посетили уже 12, 2 тыс. уникальных пользователей, что свидетельствует об актуальности проблематики.

"Социальная миссия "Киевстар" - не только предоставлять доступ к качественному интернету, но и заботиться о его безопасности и способствовать распространению информации о рисках, существующих в виртуальном пространстве. Поэтому для нас важно, чтобы доступ к образовательному порталу имели как можно больше родителей, учителей и детей", - подчеркивает директор по корпоративным связям "Киевстар" Анна Захараш.

Как сообщалось, 15 января 2020 года Министерство цифровой трансформации и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в трех направлениях – цифровая и мобильная грамотность населения, безопасность детей в Интернете и поддержка малого и среднего бизнеса.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по итогам 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).