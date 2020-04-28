Телеком

12:40 28.04.2020

"Киевстар" не будет тарифицировать доступ к информационно-образовательному порталу "stop_sexтинг"

2 мин читать
"Киевстар" не будет тарифицировать доступ к информационно-образовательному порталу "stop_sexтинг"

Мобильный оператор компания "Киевстар" обеспечил доступ к сайту информационно-образовательного проекта #stop_sexтинг для своих абонентов без списания мегабайт трафика, говорится в сообщении оператора.

"Повышение уровня безопасности детей в интернете - один из трех приоритетов в рамках Меморандума о сотрудничестве в социальной сфере, который "Киевстар" подписал с Министерством цифровой трансформации в январе этого года. Ранее компания поддержала проект #stop_sexтинг и инвестировала в его развитие", - отмечает оператор.

По данным "Киевстар", за два месяца существования сайта #stop_sexтинг его посетили уже 12, 2 тыс. уникальных пользователей, что свидетельствует об актуальности проблематики.

"Социальная миссия "Киевстар" - не только предоставлять доступ к качественному интернету, но и заботиться о его безопасности и способствовать распространению информации о рисках, существующих в виртуальном пространстве. Поэтому для нас важно, чтобы доступ к образовательному порталу имели как можно больше родителей, учителей и детей", - подчеркивает директор по корпоративным связям "Киевстар" Анна Захараш.

Как сообщалось, 15 января 2020 года Министерство цифровой трансформации и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в трех направлениях – цифровая и мобильная грамотность населения, безопасность детей в Интернете и поддержка малого и среднего бизнеса.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по итогам 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 27.04.2020
Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"

Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"

10:54 24.04.2020
Абоненты "Киевстар" в марте в топ-5 селах использовали в среднем более 35Гб 4G интернета на человека, в городах-миллионниках более 8,6 Гб

Абоненты "Киевстар" в марте в топ-5 селах использовали в среднем более 35Гб 4G интернета на человека, в городах-миллионниках более 8,6 Гб

17:42 22.04.2020
"Киевстар" подключил Mobile ID к онлайн-ресурсам ПФУ

"Киевстар" подключил Mobile ID к онлайн-ресурсам ПФУ

12:45 22.04.2020
Абоненты Киевстар собрали 3 миллиона гривен для помощи детским онко- и кардио- больницам

Абоненты Киевстар собрали 3 миллиона гривен для помощи детским онко- и кардио- больницам

14:22 17.04.2020
"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

13:09 17.04.2020
Использование домашнего интернета от "Киевстар" за месяц карантина выросло на 20%

Использование домашнего интернета от "Киевстар" за месяц карантина выросло на 20%

18:03 13.04.2020
"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

16:42 09.04.2020
"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

10:52 06.04.2020
"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта

18:07 30.03.2020
"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Apple откладывает массовое производство новых моделей iPhone примерно на месяц

США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

Канал ФК "Шахтер" будет доступен абонентам "Воли"

СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

Нацсовет по телерадиовещанию избрал новым председателем Герасимьюк

Сеть "Алло" в апреле намерена сократить четверть офисных сотрудников и на 25% сократить фонд оплаты труда

"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА