Телеком

17:12 24.04.2020

Канал ФК "Шахтер" будет доступен абонентам "Воли"

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Канал ФК "Шахтер" будет доступен абонентам "Воли"

Телеканал донецкого футбольного клуба "Шахтер" Shakhtar TV с 24 апреля будет доступен более чем 600 тыс. абонентам компании "Воля" в Украине через цифровое телевидение и технологию ОТТ-телевидение в SD- и HD-качестве, а также в мобильном приложении "Воля ТВ", указано в сообщении "Воли" в пятницу.

О запуске Shakhtar TV было заявлено в середине этого месяца, в тестовом режиме он уже вещает на платформе OLL.TV.

Зрители могут смотреть архивные матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА), чемпионате Украины и других турнирах, а со следующего сезона эфирная сетка будет наполняться контентом собственного производства.

По словам директора Shakhtar TV Андрея Бабешко, это первый клубный ТВ-канал в Украине, тогда как в Европе давно существует такая практика.

Дистрибуцией телеканала Shakhtar TV будет заниматься "Медиа Группа Украина", как и футбольный клуб принадлежащая Ринату Ахметову. Предполагается, что в мае канал появится в пакетах спутникового оператора Xtra TV и других кабельных операторов.

Теги: #телеканал #воля #шахтер
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