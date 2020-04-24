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10:54 24.04.2020

Абоненты "Киевстар" в марте в топ-5 селах использовали в среднем более 35Гб 4G интернета на человека, в городах-миллионниках более 8,6 Гб

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Абоненты "Киевстар" в марте в топ-5 селах использовали в среднем более 35Гб 4G интернета на человека, в городах-миллионниках более 8,6 Гб

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" проанализировала потребление интернета в 4G-сети за март 2020 года, отмечается в сообщении, распространенном компанией в пятницу.

В "Киевстаре" сообщили, что услуги 4G-связи оператора доступны более чем 11 тыс. городов и сел Украины, где проживает 79% населения страны.

"Самые активные пользователи 4G живут в небольших селах, где отсутствует фиксированный интернет или стоимость его установки достаточно высока. Среди рекордсменов, где один абонент использует в среднем наибольший объем интернета, – села с населением 100-1000 человек", - отмечается в сообщении оператора.

Так, в топ-5 сел по среднемесячному использованию мобильного интернета в 4G-сети в пересчете на одного абонента в марте вошли Лошакова Гута (41,38 тыс. Мб), Понятивка (37,33 тыс. Мб), Ребедайловка (34,53 тыс. Мб), Локня (33,98 тыс. Мб) и Березки (31,36 тыс. Мб).

В топ-5 городов согласно расчетам оператора вошли Скадовск (16,62 тыс. Мб), Голая Пристань (16,4 тыс. Мб), Путивль (15,59 тыс. Мб), Кобеляки (14,5 тыс. Мб) и Гребенка (14,49 тыс. Мб).

"В городах-лидерах рейтинга абоненты "Киевстар" используют в среднем в два раза меньшее количество мегабайт мобильного интернета, чем в селах-рекордсменах. Ведь в городах лучше развита инфраструктура фиксированного интернета. А в пяти крупнейших городах абоненты используют мобильный интернет немного больше, чем в среднем по Украине – свыше 8000 Мб. Вместе с тем, именно абоненты в этих пяти городах используют почти 30% всего мобильного интернета в сети оператора", - отмечается в сообщении "Киевстар".

Так, в топ-5 крупнейших городов потребление мобильного интернета в 4G-сети в пересчете на одного абонента в марте составило: 9,36 тыс. Мб в Днепре, 8,88 тыс. Мб в Одессе, 8,6 тыс. Мб в Киеве, 8,51 тыс. Мб в Харькове и 8,49 тыс. Мб во Львове.

"В целом за два года в крупных городах и селах мы предоставили доступ к скоростному 4G интернету 79% населения страны. Но остается немало маленьких поселков, где мобильный интернет — это единственный способ быть онлайн. Особенно ощутима необходимость быть на связи сейчас, во время самоизоляции. Поэтому мы продолжаем активно инвестировать в сеть и запускаем 4G в населенных пунктах по всей территории Украины, не останавливая этот процесс даже во время карантина", – заявил директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

По данным оператора, в марте и апреле 4G был запущен почти в 1500 населенных пунктах Украины.

Теги: #киевстар #интернет
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