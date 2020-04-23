СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном получении информации пользователей интернета в Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории временно оккупированного полуострова.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что менеджмент российского общества, который входит в большой телекомходинг из РФ, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ.

"Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации с телекоммуникационных сетей из-за несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокирование украинских интернет-сайтов на территории АР Крым", - сказано в сообщении.

В рамках досудебного расследования по ч.5 ст.27, ч.2 ст.110 УК Украины, а также по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, сообщено о подозрении президенту и конечному бенефициарному владельцу российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний.

Отмечается, что президент холдинга на данный момент скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 УК Украины.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.

В СБУ добавили, что в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые озглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам.