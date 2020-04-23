Телеком

19:38 23.04.2020

СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

1 мин читать
СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном получении информации пользователей интернета в Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории временно оккупированного полуострова.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что менеджмент российского общества, который входит в большой телекомходинг из РФ, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ.

"Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации с телекоммуникационных сетей из-за несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокирование украинских интернет-сайтов на территории АР Крым", - сказано в сообщении.

В рамках досудебного расследования по ч.5 ст.27, ч.2 ст.110 УК Украины, а также по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, сообщено о подозрении президенту и конечному бенефициарному владельцу российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний.

Отмечается, что президент холдинга на данный момент скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 УК Украины.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.

В СБУ добавили, что в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые озглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам.

Теги: #крым #сбу #провайдер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 23.04.2020
На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19 - Минреинтеграции

На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19 - Минреинтеграции

17:23 23.04.2020
Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

17:10 23.04.2020
Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

16:38 23.04.2020
Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

17:53 22.04.2020
СБУ сообщает о задержании киевского SMM-щика, распространявшего "фейки" о COVID-19

СБУ сообщает о задержании киевского SMM-щика, распространявшего "фейки" о COVID-19

15:10 21.04.2020
СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

18:34 20.04.2020
Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

14:48 18.04.2020
Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

06:57 18.04.2020
СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

02:08 18.04.2020
У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

У следствия нет доказательств, что Шайтанов готовил покушения еще на кого-то, кроме Осмаева – замначальника ГСУ СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию избрал новым председателем Герасимьюк

Сеть "Алло" в апреле намерена сократить четверть офисных сотрудников и на 25% сократить фонд оплаты труда

"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

"Киевстар" подключил Mobile ID к онлайн-ресурсам ПФУ

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Интертелеком" завершил рефарминг в 4 областях, 20 мая планирует завершение работ еще в 6 областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА