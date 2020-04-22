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21:39 22.04.2020

Сеть "Алло" в апреле намерена сократить четверть офисных сотрудников и на 25% сократить фонд оплаты труда

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Сеть "Алло" в апреле намерена сократить четверть офисных сотрудников и на 25% сократить фонд оплаты труда

Сеть "Алло" намерена сократить 25% офисных сотрудников и на 25% сократить оставшимся сотрудникам зарплаты, при этом сокращения зарплаты не касаются задействованого в работе сети персонала, тогда как сотрудники на удаленной работе получают 50% зарплаты, сообщил глава совета директоров сети Дмитрий Деревицкий.

"Мы изначально поделили сотрудников на три группы: а, б, с. Для категории А мы оставили зарплату на первый месяц без изменений - они работают в полную силу в удаленке или офисе по их желанию и возможностям. Категория Б - это те, кто работает удаленно и получают половину ставки... Из-за сокращения бизнеса их функции сократились. И категория С - это те, кого мы либо отправили в отпуск за свой счет, либо договариваемся о сокращениях", - сказал Деревницкий в ходе онлайн-дискуссии, организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) в среду.

Эти шаги компания сделала в марте.

"В апреле мы вводим новую систему. Идея такая: сократить 25% офисного персонала и сократить в среднем фонд оплаты труда на 25%... Мы не выполним эту цель полностью - офисный персонал не может сжиматься линейно сокращению продаж. И мы оставили определенные сферы, куда мы продолжаем инвестировать", - указал Деревницкий.

При этом компания ввела единоразовую выплату в дополнение к больничному в размере 10 тыс. грн для тех сотрудников, у кого будет диагностирован СOVID-19. "Было желание застраховать сотрудников. Однако мы проанализировали четыре ведущих страховых компании и пришли к выводу, что не получится у человека получить деньги тогда, когда это нужно. Когда человек заболел, ему некогда собирать бумаги", - сказал он.

"Рано или поздно это произойдет, мы будем их поддерживать", - добавил Деревницкий.

Теги: #карантин #сокращение #алло
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