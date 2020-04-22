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17:42 22.04.2020

"Киевстар" подключил Mobile ID к онлайн-ресурсам ПФУ

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"Киевстар" подключил Mobile ID к онлайн-ресурсам ПФУ

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" подключила онлайн-ресурсы Пенсионного фонда Украины к системе Mobile ID, говорится в сообщении оператора.

После авторизации с помощью сервиса Mobile ID от "Киевстар" на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении "Пенсионный фонд", пользователи могут подать в фонд свои документы или заказать онлайн-услуги.

Ранее в этом году "Киевстар" реализовал с помощью Mobile ID доступ к сервисам государственного портала "Дия", который позволяет бизнесу и частным лицам удаленно получить наиболее популярные услуги: открыть или закрыть ФЛП, сменить вид деятельности, оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или декретные выплаты, подать иск в суд и т.п.

С использованием Mobile ID от "Киевстар" также можно получить доступ к интегрированной системе электронной идентификации, центральному удостоверяющему органу Министерства цифровой трансформации Украины, к порталу главного сервисного центра МВД, к электронному кабинету плательщика Государственной фискальной службы, к платформа общественного участия "Спильно", к электронному кабинету Национального депозитария.

Mobile ID от "Киевстар" также открывает доступ к электронному кабинету Госэкоинспекции, Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госагентства водных ресурсов,к Транспортному порталу электронных услуг, к порталу общественной организации "Электронная демократия", а также к системам электронного документооборота: Star.Docs, Deals, Document.Online, EDIN, "Вчасно", АСКОД, сервисы и ИТ-продуктам компании IT-Enterprise.

Теги: #пфу #киевстар
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