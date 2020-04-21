Телеком

16:12 21.04.2020

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

2 мин читать
"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") оценивает объем предоставленных для поддержки украинцев в период карантина услуг в 30 млн грн и не планирует прекращать осуществление этой поддержки до конца карантина.

"Помимо прямой финансовой помощи в 33 млн грн, мы оцениваем что "Vodafone Украина" на 30 млн грн уже предоставлено услуг и сервисов в поддержку абонентов на карантине. Эта помощь продолжает оказываться и на сегодняшний день", - сообщил в ходе онлайн-презентации отчетности оператора за 2019 год директор по маркетингу "Vodafone Украина" Андрей Отрощенко.

Он напомнил, что "Vodafone Украина" совместно с материнским NEQSOL Holding уже предоставила 33 млн грн прямой финансовой помощи фондам и организациям, занимающимся борьбой с эпидемией, на закупку медоборудования и медсредств, а также на помощь медикам.

Кроме того, оператор предоставил прямую поддержку своим роуминговым абонентам, а также реализовал ряд услуг по информированию граждан Украины за рубежом, в том числе по запросу авиакомпаний о планирующихся эвакуационных рейсах.

"Мы за два часа по запросу чартерной компании информировали о рейсе, вылетающем из Стамбула, всех абонентов, которые находились в зоне доступности для того, чтобы доехать и успеть на этот рейс, потому что были свободные места. Заполняемость рейса существенно улучшилась в тот же день, это был продуктивный вылет", - подчеркнул Отрощенко.

Как сообщалось, группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит второй в стране по величине телеком-оператор "Vodafone Украина", решила выделить $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине.

Ранее "Vodafone Украина" выделила 3,5 млн грн собственных средств на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц во Львове, Харькове, Житомире и Луцке, а также оказала поддержку клиентам в роуминге за рубежом и предоставила бесплатный доступ к общению через мессенджеры и социальные сети на время карантина в Украине.

Теги: #коронавирус #помощь #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 21.04.2020
Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

16:10 21.04.2020
В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

15:31 21.04.2020
"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

15:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

15:10 21.04.2020
СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

15:07 21.04.2020
Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

14:51 21.04.2020
Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

14:38 21.04.2020
На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

14:35 21.04.2020
Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

14:14 21.04.2020
Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Интертелеком" завершил рефарминг в 4 областях, 20 мая планирует завершение работ еще в 6 областях

Использование домашнего интернета от "Киевстар" за месяц карантина выросло на 20%

Зеленский назначил Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

На фоне пандемии SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

Google и Apple создают технологию для отслеживания контактов с помощью смартфонов

Коммуникационная платформа Microsoft Teams ставит рекорды по использованию

Число подписчиков сервиса Disney+ в мире превысило 50 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА