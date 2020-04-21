"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") оценивает объем предоставленных для поддержки украинцев в период карантина услуг в 30 млн грн и не планирует прекращать осуществление этой поддержки до конца карантина.

"Помимо прямой финансовой помощи в 33 млн грн, мы оцениваем что "Vodafone Украина" на 30 млн грн уже предоставлено услуг и сервисов в поддержку абонентов на карантине. Эта помощь продолжает оказываться и на сегодняшний день", - сообщил в ходе онлайн-презентации отчетности оператора за 2019 год директор по маркетингу "Vodafone Украина" Андрей Отрощенко.

Он напомнил, что "Vodafone Украина" совместно с материнским NEQSOL Holding уже предоставила 33 млн грн прямой финансовой помощи фондам и организациям, занимающимся борьбой с эпидемией, на закупку медоборудования и медсредств, а также на помощь медикам.

Кроме того, оператор предоставил прямую поддержку своим роуминговым абонентам, а также реализовал ряд услуг по информированию граждан Украины за рубежом, в том числе по запросу авиакомпаний о планирующихся эвакуационных рейсах.

"Мы за два часа по запросу чартерной компании информировали о рейсе, вылетающем из Стамбула, всех абонентов, которые находились в зоне доступности для того, чтобы доехать и успеть на этот рейс, потому что были свободные места. Заполняемость рейса существенно улучшилась в тот же день, это был продуктивный вылет", - подчеркнул Отрощенко.

Как сообщалось, группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит второй в стране по величине телеком-оператор "Vodafone Украина", решила выделить $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине.

Ранее "Vodafone Украина" выделила 3,5 млн грн собственных средств на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц во Львове, Харькове, Житомире и Луцке, а также оказала поддержку клиентам в роуминге за рубежом и предоставила бесплатный доступ к общению через мессенджеры и социальные сети на время карантина в Украине.