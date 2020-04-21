Телеком

15:12 21.04.2020

"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

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"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, объяснив показатель ростом затрат вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.

Как сообщила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова, доход компании в прошлом году увеличился на 25% и составил 15,98 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

По данным финдиректора компании Натальи Шевченко, в 2019 году оператор увеличил количество базовых станций 4G в два раза – до 7,2 тыс. В среднем дата-клиент Vodafone использует почти 5 ГБ трафика в месяц.

В целом инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 25,4 млрд грн.

Согласно обнародованной в ходе презентации информации, по состоянию на 31 декабря 2019 года сеть Vodafone в Украине включает 629 моно-брендовых магазинов, из которых 249 собственных и 380 дилерских. Выручка в 2019 году от продажи составила $17,7 млн, что в 4,6 раза больше, чем в 2018 году.

Количество клиентов Vodafone в стране по итогам года составило 19,7 млн. Сеть "четвертого поколения" оператора покрывает 69% территории страны, что в 1,5 раза выше предыдущего показателя за 2018 год.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,747 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является официальным учредителем и 100%-м владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

Теги: #vodafone #прибыль
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