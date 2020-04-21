Телеком

09:40 21.04.2020

Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

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Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

Китайский интернет-гигант Alibaba (SPB: BABA) Group Holding Ltd. в течение ближайших трех лет намерен инвестировать 200 млрд юаней ($28,28 млрд) в развитие "облачных" серверов.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании, решение было принято в связи с ростом спроса на программное обеспечение для бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

"Пандемия COVID-19 создала дополнительное давление на различные сектора экономики, но она также заставляет нас сфокусироваться на цифровой экономике", - отметил руководитель подразделения Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан.

По данным исследовательской компании Gartner (SPB: IT), Alibaba является третьим крупнейшим в мире "облачным" провайдером по рыночной капитализации. В третьем квартале текущего финансового года выручка компании в сфере "облачных" технологий выросла на 6%, до 10,72 млрд юаней, при этом показатель впервые превысил отметку в 10 млрд юаней.

Акции Alibaba в понедельник дешевеют на 1,1% на торгах в Гонконге.

Теги: #инвестиции #alibaba
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