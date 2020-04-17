Телеком

13:09 17.04.2020

Использование домашнего интернета от "Киевстар" за месяц карантина выросло на 20%

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Использование домашнего интернета от "Киевстар" за месяц карантина выросло на 20%

Использование трафика в сети "Домашний интернет" от мобильного оператора "Киевстар" за месяц карантина выросло, в среднем, на 20%.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, объем загруженного контента в настоящее время составляет около 11Гб в сутки на абонента, что на 22% больше, чем обычно.

По данным "Киевстар", большего всего трафика потребляют абоненты в Полтавской, Львовской и Черновецкой иобластях. Так, в Полтавской области используют рекордные 15 Гб в день на абонента.

Одновременно с ростом трафика, оператор отмечает также рост спроса на подключение от новых абонентов. В частности, количество заявок увеличилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее активный рост новых подключений наблюдается в Днепропетровской и Киевских областях.

За время карантина к сети "Домашний интернет" от "Киевстар" было подключено еще около 4,5 тыс. квартир.

"Для того, чтобы продолжать обеспечивать качественной связью более 1 млн абонентов, нам пришлось оперативно адаптироваться к работе в новых условиях. В первую очередь мы обеспечили наших специалистов средствами личной защиты, а в условиях ограничения работы общественного транспорта, организовали логистику, чтобы все заявки на подключения и ремонтные работы выполнялись вовремя", - цитирует пресс-служба начальника департамента фиксированной связи "Киевстар" Сергея Сухорука.

Он также добавил, что понимая важность наличия интернета и возможные финансовые трудности абонентов, до конца карантина оператор будет предоставлять услугу даже при отсутствии средств на счету (на скорости 3 мбит/сек).

Теги: #киевстар #телеком #интернет
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