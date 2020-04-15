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11:41 15.04.2020

Офис президента опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

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Офис президента опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

Офис президента Украины опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.

"Пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные. Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома", - говорится в сообщении на сайте ОП в Facebook во вторник.

Трансляции Пасхальных богослужений на украинских телеканалах:

- Украинская греко-католическая церковь – 19 апреля на ICTV и UA: Перший в 7:30-11:00

- Православная церковь Украины – в ночь с 18 на 19 апреля на "1+1" и UA: Перший в 23:30-3:00

- Украинская православная церковь (Московского патриархата) – в ночь с 18 на 19 апреля на UA: Перший и "Интере" в 23:00-3:00

Теги: #офис_президента #трансляция #пасха
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