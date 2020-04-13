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18:03 13.04.2020

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

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"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил интерактивный сервис "Просто залишайтеся вдома" – построенную на big data карту соблюдения правил самоизоляции его абонентами, говорится в сообщении на сайте оператора в понедельник.

"Мы надеемся, что наглядная иллюстрация важной и полезной информации в виде интерактивных графиков и карт, построенных на основе данных big data, поможет пользователям лучше понять, что происходит", - комментирует инициативу оператора директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

Он также отметил, что отображенные на карте основные показатели работы сети оператора наглядно показывают, как "Киевстар" справляется с нагрузками на сеть.

Согласно обнародованной оператором информации, в Киеве и Киевской области процент лиц, ограничивших свои передвижения в период самоизоляции, составляет 29,22%, в Одесской области ограничивают свои передвижения 21,89% жителей, в Харьковской – 19,15% жителей, во Львовской – 18,77%, в Днепровской – 18,28% жителей.

При этом наименьшее количество жителей ограничили свои перемещения в Луганской (7,29% населения), Черновицкой (8,54%) и Черниговской (9,34%) областях.

"Методология определения индекса соблюдения самоизоляции строится на основе аналитики изменения базовых станций телефонами группы абонентов "Киевстар" и удаления от зоны преимущественного местоположения на радиус более 1000 м в рамках календарного дня, за который производится расчет данных", - отмечается в сообщении оператора.

График пользования сервисами мобильного оператора отражает, как изменилось потребление голосовой связи и мобильного интернета в среднем в период карантина по сравнению с докарантинним периодом.

Интерактивные карты и аналитические графики, обнародованные оператором, показывают, как в период карантина абоненты "Киевстар" пользуются мобильной связью и мобильным интернетом, а также как в каждой из областей Украины жители и гости соблюдают правила самоизоляции, и какие города оказались наиболее сознательными в этом вопросе.

По данным оператора, в период карантина в марте на 7% выросло количество входящих и исходящих звонков, а их длительность в среднем увеличилась 27%. При этом среднесуточное использование абонентами интернета выросло на 12%.

Оператор подчеркивает, что графики и диаграммы автоматически построены на алгоритмах Big Data "Киевстар" и являются среднестатистическими срезами поведения не конкретных физических лиц, а некоторых категорий или групп абонентов.

"Киевстар" будет обновлять данные в соответствии с актуальностью информации.

Теги: #сервис #киевстар #самоизоляция #коронавирус
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