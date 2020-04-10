Коммуникационная платформа Microsoft Teams ставит рекорды по использованию

Использование корпоративной коммуникационной платформы Teams от Microsoft Corp. стремительно растет в условиях, когда многие компании вынуждены переводить сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса.

Microsoft сообщила в четверг, что 31 марта поставила новый рекорд: 2,7 млрд минут встреч, что означает 200%-ный рост по сравнению с 900 млн минут, зафиксированными 16 марта.

Количество видеозвонков в Teams в марте, выросло на 1000%, отмечают в Microsoft.

Компания сообщила, что платформой Teams пользуются 183 тыс. участников из сферы образования в 175 странах мира.

Ранее Microsoft сообщала, что по состоянию на 18 марта, число ежедневных пользователей Teams по всему миру достигло 44 млн человек по сравнению с 32 млн на 11 марта и 20 млн в ноябре прошлого года.

Кроме того, Пентагон недавно объявил о внедрении сервиса от Microsoft для дистанционной работы 4 млн сотрудников.

Акции Microsoft подорожали на 4,7% с начала 2020 года.

Платформа Microsoft Teams представляет собой бизнес-мессенджер, созданный на основе Microsoft Skype for Business и позволяющий участникам рабочей группы устраивать совместные онлайн-собрания; проводить аудио- и видеоконференции; публиковать в рамках рабочего пространства команды новости и общие документы; вести планирование совместной деятельности участников команды; подключать дополнительные онлайн-сервисы Microsoft.