Телеком

14:17 09.04.2020

Число подписчиков сервиса Disney+ в мире превысило 50 млн

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Число подписчиков сервиса Disney+ в мире превысило 50 млн

Количество платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ во всем мире превысило отметку в 50 млн спустя пять месяцев после его запуска, говорится в сообщении Walt Disney Co.

Росту числа пользователей способствовал выход Disney+ на рынки Западной Европы. За последние две недели сервис был развернут в восьми европейских странах, включая Великобританию, Ирландию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Австрию и Швейцарию.

На прошлой неделе Disney+ стал доступен в Индии, где он предлагается в комплекте со стриминговым сервисом Hotstar, которым также владеет Disney. Только на индийском рынке число подписчиков составляет около 8 млн, отмечается в сообщении.

Пользователи Disney+ могут оформить комплексную подписку, включающую другие стриминговые сервисы - ESPN+ и Hulu, также принадлежащие Disney.

В начале феврале Disney сообщила, что количество подписчиков Disney+ достигло 28,6 млн. Компания прогнозировала тогда, что сервис привлечет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру до конца 2024 финансового года.

Акции Walt Disney дорожают на 6,6% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании с начала года снизилась на 30,1%, до $182,5 млрд.

Теги: #disney
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