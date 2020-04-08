Телеком

11:57 08.04.2020

Украинцы в период карантина стали в 4 раза чаще пользоваться групповыми звонками в Viber

2 мин читать
Украинцы в период карантина стали в 4 раза чаще пользоваться групповыми звонками в Viber

Украинские пользователи приложения Viber стали отправлять в период карантина на 21% больше сообщений по сравнению с последними неделями января, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба компании в среду.

При этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46% фотосообщений - на 39%. Кроме того, на 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах.

"Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%. При этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно. Групповых звонков стало больше в 3,92 раза", - уточняет Viber.

Помимо этого, в период карантина среди украинских пользователей возросла популярность сообществ - теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше "лайков".

В свою очередь, Viber в период карантина увеличил максимально возможное число участников групповых аудиозвонков - с 5 до 20 человек, отправил сообщение с инструкциями по безопасности Всемирной организации здоровья на 22 языках нескольким миллионам человек и запустил кампанию со стикерами под лозунгом "оставайся дома".

Как сообщалось, в марте Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса по всему миру, в том числе на территории Украины, запустило официальное сообщество Viber для распространения актуальных данных о COVID-19 в стране. За два дня официальное сообщество МОЗ Украины в Viber набрало более 2 млн подписчиков.

Теги: #viber #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 08.04.2020
Еще 15 киевлян, в том числе трое медиков, заразились коронавирусом за сутки

Еще 15 киевлян, в том числе трое медиков, заразились коронавирусом за сутки

12:13 08.04.2020
В Харьковской области подтверждены 4 случая COVID-19

В Харьковской области подтверждены 4 случая COVID-19

11:47 08.04.2020
Карантин не повлияет на увольнение солдат-срочников в запас – министр обороны Таран

Карантин не повлияет на увольнение солдат-срочников в запас – министр обороны Таран

11:16 08.04.2020
За сутки "Covid-19" подтвержден еще у 29 жителей Латвии, общее количество заболевших - 577

За сутки "Covid-19" подтвержден еще у 29 жителей Латвии, общее количество заболевших - 577

11:14 08.04.2020
В Ривненской области COVID-19 подтвержден у шестерых медработников

В Ривненской области COVID-19 подтвержден у шестерых медработников

11:12 08.04.2020
Еще два жителя Молдовы скончались от коронавируса, общее количество смертей достигло 24

Еще два жителя Молдовы скончались от коронавируса, общее количество смертей достигло 24

11:05 08.04.2020
Министры обороны Украины и Канады обсудили объединение усилий в борьбе с COVID-19

Министры обороны Украины и Канады обсудили объединение усилий в борьбе с COVID-19

10:38 08.04.2020
У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев инфицирования коронавирусом

У военнослужащего Киевского гарнизона подтвержден COVID-19, в ВСУ уже 5 случаев инфицирования коронавирусом

10:36 08.04.2020
"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

10:25 08.04.2020
Еще два жителя Молдовы скончались от коронавируса, общее количество смертей достигло 24

Еще два жителя Молдовы скончались от коронавируса, общее количество смертей достигло 24

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией в период коронавируса

Мобильное приложение "Дия" скачали более 2 млн украинцев - Минцифры

Суд остановил решение НКРСИ об аннулировании лицензий "Интертелекома" на пользование РЧР

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта

"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

Microsoft переименует и обновит Office 365

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА