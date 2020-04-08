Украинцы в период карантина стали в 4 раза чаще пользоваться групповыми звонками в Viber

Украинские пользователи приложения Viber стали отправлять в период карантина на 21% больше сообщений по сравнению с последними неделями января, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба компании в среду.

При этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46% фотосообщений - на 39%. Кроме того, на 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах.

"Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%. При этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно. Групповых звонков стало больше в 3,92 раза", - уточняет Viber.

Помимо этого, в период карантина среди украинских пользователей возросла популярность сообществ - теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше "лайков".

В свою очередь, Viber в период карантина увеличил максимально возможное число участников групповых аудиозвонков - с 5 до 20 человек, отправил сообщение с инструкциями по безопасности Всемирной организации здоровья на 22 языках нескольким миллионам человек и запустил кампанию со стикерами под лозунгом "оставайся дома".

Как сообщалось, в марте Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса по всему миру, в том числе на территории Украины, запустило официальное сообщество Viber для распространения актуальных данных о COVID-19 в стране. За два дня официальное сообщество МОЗ Украины в Viber набрало более 2 млн подписчиков.