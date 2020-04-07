Мобильное приложение "Дия" скачали более 2 млн украинцев - Минцифры

Мобильное приложение "Дия" с начала его запуска загрузили более 2,025 млн уникальных пользователей (1,6 млн – авторизированных пользователей).

Как сообщило Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook во вторник, "Дия" остается одним из самых популярных приложений в украинских Play Market и AppStore. В частности, 1,3 млн – пользователи Android, 671 тыс. – пользователи iOS.

В настоящее время в приложении доступны электронное удостоверение водителя и техпаспорт.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.