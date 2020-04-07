Телеком

10:15 07.04.2020

Мобильное приложение "Дия" скачали более 2 млн украинцев - Минцифры

1 мин читать
Мобильное приложение "Дия" скачали более 2 млн украинцев - Минцифры

Мобильное приложение "Дия" с начала его запуска загрузили более 2,025 млн уникальных пользователей (1,6 млн – авторизированных пользователей).

Как сообщило Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook во вторник, "Дия" остается одним из самых популярных приложений в украинских Play Market и AppStore. В частности, 1,3 млн – пользователи Android, 671 тыс. – пользователи iOS.

В настоящее время в приложении доступны электронное удостоверение водителя и техпаспорт.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Теги: #минцифры #приложение #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 01.04.2020
"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

10:12 01.04.2020
Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

10:47 25.03.2020
Украинский институт будущего разрабатывает приложение для определения симптомов COVID-19 и уведомления контактов потенциально заболевшего

Украинский институт будущего разрабатывает приложение для определения симптомов COVID-19 и уведомления контактов потенциально заболевшего

13:21 18.03.2020
Минцифры призывает сократить визиты в госорганы для получения услуг на время карантина

Минцифры призывает сократить визиты в госорганы для получения услуг на время карантина

11:34 18.03.2020
"Киевстар" на время карантина предоставляет бесплатный доступ к консультациям врачей в телемедицинском приложении Doctor Online

"Киевстар" на время карантина предоставляет бесплатный доступ к консультациям врачей в телемедицинском приложении Doctor Online

14:44 17.03.2020
Кабмин планирует разрешить "Укрпоште" доставку лекарств на период карантина - Криклий

Кабмин планирует разрешить "Укрпоште" доставку лекарств на период карантина - Криклий

10:44 17.03.2020
Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих

Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих

12:52 16.03.2020
Минцифры переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу

Минцифры переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу

16:25 10.03.2020
"Укрпошта" запускает возможность получения отправления по электронным водительским правам в приложении "Дия"

"Укрпошта" запускает возможность получения отправления по электронным водительским правам в приложении "Дия"

14:06 10.03.2020
Минцифры планирует внедрить пилотные проекты электронного голосования на местных выборах в Украине

Минцифры планирует внедрить пилотные проекты электронного голосования на местных выборах в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд остановил решение НКРСИ об аннулировании лицензий "Интертелекома" на пользование РЧР

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта

"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

Microsoft переименует и обновит Office 365

"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

"Киевстар" продлил действие бесплатного доступа к горячим линиям, сервисам удаленной работы и консультациям врачей онлайн до 24 апреля

"Укртелеком" обеспечил мобильность технического персонала в том числе по спецпропускам, отмечает рост потребления интернет-трафика

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА