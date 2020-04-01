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11:02 01.04.2020

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

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"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 апреля начинает начислять медицинским работникам – клиентам предоплаченного сервиса и контрактной формы обслуживания дополнительные минуты и гигабайты, сообщила пресс-служба компании в среду.

Оператор, в частности, обещает начислять медработникам по 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. Кроме того, Vodafone обещает бесплатно предоставить медикам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).

Компания поясняет, что для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отправить SMS на номер 7777 или заполнить заявку на http://likar.vodafone.ua. Бесплатные минуты, гигабайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам будут назначены в течении пяти дней после верификации номера Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Использовать их можно будет в течение 30 дней с момента назначения. О назначении услуг абонент получит SMS-сообщение.

Если номер телефона на данный момент не внесен в электронную базу системы здравоохранения, абонент получит соответствующее SMS-уведомление. В таком случае врачу понадобится внести номер телефона в своем электронном кабинете медицинской информационной системы или зарегистрироваться, обратившись в кадровую службу своего медицинского учреждения. Затем необходимо будет повторно отправить запрос на активацию 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков.

Теги: #коронавирус #мобильные_операторы #vodafone
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