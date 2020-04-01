Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

Министерство цифровой трансформации Украины в среду запустило национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни людей и бизнеса во время пандемии коронавируса с призовым фондом 4 млн грн.

Как сообщается в "Телеграм-канале" Минцифры, принимаются проекты по следующим направлениям: противодействие коронавирусу, электронные услуги для граждан, социальное предпринимательство и взаимопомощь.

В Минцифры подчеркивают, что на конкурс можно выставлять как совсем новые идеи, так и усовершенствованные имеющиеся решения.

Заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей. При этом с 10 апреля до 10 мая будут походить менторская поддержка и реализация проектов-победителей.

Среди критериев отбора - инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и заинтересованность команды реализовать и развивать проект в будущем.

В жюри конкурса вошли министр цифровой трансформации Михаил Федоров, президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях, CEO Petcube Ярослав Ажнюк, замминистра цифровой трансформации Олександр Борняков, СЕО FEDORIV Андрей Федорив, Соучредитель monobank Олег Гороховский, представитель посольства Швейцарии в Украине Илона Постемская и представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Конкурс проходит при поддержке Программы развития ООН в Украине, Фонда "Восточная Европа", Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также программы Электронное управление для подотчетности власти и участия общины (EGAP).

Как сообщалось, сеть академических бизнес-инкубаторов YEP вместе с Украинским фондом стартапов при поддержке Минцифры, Министерства образования и науки Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают совместный онлайн-инкубатор антикризисных проектов AC Lab21. Технологическими партнерами проекта являются компании CISCO и Gravitec.