Телеком

10:12 01.04.2020

Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

2 мин читать
Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

Министерство цифровой трансформации Украины в среду запустило национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни людей и бизнеса во время пандемии коронавируса с призовым фондом 4 млн грн.

Как сообщается в "Телеграм-канале" Минцифры, принимаются проекты по следующим направлениям: противодействие коронавирусу, электронные услуги для граждан, социальное предпринимательство и взаимопомощь.

В Минцифры подчеркивают, что на конкурс можно выставлять как совсем новые идеи, так и усовершенствованные имеющиеся решения.

Заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей. При этом с 10 апреля до 10 мая будут походить менторская поддержка и реализация проектов-победителей.

Среди критериев отбора - инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и заинтересованность команды реализовать и развивать проект в будущем.

В жюри конкурса вошли министр цифровой трансформации Михаил Федоров, президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях, CEO Petcube Ярослав Ажнюк, замминистра цифровой трансформации Олександр Борняков, СЕО FEDORIV Андрей Федорив, Соучредитель monobank Олег Гороховский, представитель посольства Швейцарии в Украине Илона Постемская и представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Конкурс проходит при поддержке Программы развития ООН в Украине, Фонда "Восточная Европа", Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также программы Электронное управление для подотчетности власти и участия общины (EGAP).

Как сообщалось, сеть академических бизнес-инкубаторов YEP вместе с Украинским фондом стартапов при поддержке Минцифры, Министерства образования и науки Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают совместный онлайн-инкубатор антикризисных проектов AC Lab21. Технологическими партнерами проекта являются компании CISCO и Gravitec.

Теги: #минцифры #коронавирус #продажа #it #конкурс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 01.04.2020
"Аэропорты Украины" просят власти предоставить господдержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина

"Аэропорты Украины" просят власти предоставить господдержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина

11:08 01.04.2020
В РФ 440 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки, общее число диагнозов возросло до 2 тыс. 777

В РФ 440 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки, общее число диагнозов возросло до 2 тыс. 777

11:05 01.04.2020
Regal и владельцы "Укрнафтинвеста" не смогли договориться о продаже концерна

Regal и владельцы "Укрнафтинвеста" не смогли договориться о продаже концерна

11:02 01.04.2020
"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

10:20 01.04.2020
В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

10:16 01.04.2020
Среди военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса, 139 человек на изоляции

Среди военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса, 139 человек на изоляции

10:10 01.04.2020
В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

10:10 01.04.2020
В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

10:08 01.04.2020
Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

09:31 01.04.2020
В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Microsoft переименует и обновит Office 365

"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

"Киевстар" продлил действие бесплатного доступа к горячим линиям, сервисам удаленной работы и консультациям врачей онлайн до 24 апреля

"Укртелеком" обеспечил мобильность технического персонала в том числе по спецпропускам, отмечает рост потребления интернет-трафика

Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

lifecell не видит возможности отследить распространение коронавируса при помощи данных мобильных операторов из-за обезличенности абонбазы

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

Украинская "Википедия" уже насчитывает 1 млн статей

Образовательный модуль STEM is FEM по робототехнике пройдет в онлайне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА