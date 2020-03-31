Microsoft переименует и обновит Office 365

Домашние подписки Office 365 с 21 апреля получат название Microsoft 365, а также включат в себя новые функции и сервисы, сообщила компания Microsoft в пресс-релизе во вторник.

“Microsoft 365 — это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта, разнообразный контент и шаблоны, а также мощь облачных вычислений для совершенствования навыков работы с текстом, презентациями и оформлением”, - говорится в документе. Подписчикам станут доступны новые сервисы, позволяющие укреплять связи с близкими и сделать семейное и дружеское общение простым и удобным. Новые функции начнут выходить 21 апреля, а в ближайшие месяцы доступ к ним постепенно получат более 38 миллионов подписчиков Office 365.

Новые решения в составе Microsoft 365 - это приложение Microsoft Family Safety, разработанное, чтобы обеспечивать безопасность семьи в цифровом и физическом мире, и новые возможности Microsoft Teams. В браузере Microsoft Edge добавятся функции защиты в интернете с помощью системы проверки паролей Password Monitor и упрощением исследований с функцией Коллекции.

Кроме того, Microsoft анонсировала новую бесплатную функцию в Skype под названием Собрание (Meet Now), которая позволяет создать видео-встречу в три клика — и тем, кто к ней подключается, не обязательно входить под своей учетной записью и устанавливать на свой компьютер приложение.

Microsoft 365 был представлен в рамках конференции Microsoft Inspire в июле 2017 г. В его состав входили офисный пакет Office 365 и операционная система Windows 10, а также сервисы управления устройствами и обеспечения безопасности для защиты корпоративных данных