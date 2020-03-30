Телеком

10:18 30.03.2020

Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

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Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

Группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит второй в стране по величине телеком-оператор "Vodafone Украина", решила выделить $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине, сообщил оператор в понедельник утром.

Средства планируется направить на приобретение оборудования, систем тестирования, препаратов, расходных материалов, необходимых для защиты врачей и лечения пациентов, предоставления качественной медицинской помощи.

"Украина является для нас не просто новым рынком для инвестиций. Она занимает особое место на карте нашего бизнеса… Поэтому решение о выделении средств для борьбы с коронавирусом в Украине стало для нас абсолютно естественным шагом. Мы считаем своим долгом помочь в решении безотлагательных задач, связанных с борьбой с вирусом, и хотим внести нашу лепту в обеспечение заботой украинских граждан в это непростое время", - отмечает CEO NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Ранее "Vodafone Украина" выделила собственные средства на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц в Киеве, Львове, Харькове, Житомире и Луцке, а также оказала поддержку клиентам в роуминге за рубежом и предоставила бесплатный доступ к общению через мессенджеры и социальные сети на время карантина в Украине.

Теги: #коронавирус #vodafone
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