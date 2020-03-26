Телеком

15:25 26.03.2020

"Киевстар" продлил действие бесплатного доступа к горячим линиям, сервисам удаленной работы и консультациям врачей онлайн до 24 апреля

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"Киевстар" продлил действие бесплатного доступа к горячим линиям, сервисам удаленной работы и консультациям врачей онлайн до 24 апреля

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" продлил срок действия акций и предложений до 24 апреля 2020 года, которые были введены в поддержку частных и корпоративных клиентов в период карантина, говорится в сообщении оператора.

Абоненты оператора могут звонить без платы за трафик на номера горячих линий Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья (ЦОЗ), правительственного контакт-центра и т.д. (полный список телефонов доступен на сайте оператора), где можно узнать информацию о мерах профилактики распространения коронавируса. Также без списания мегабайт мобильного интернета абоненты могут пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных учреждений, в том числе сайтами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрава и Министерства иностранных дел Украины, сайтом covid19 и другими.

Абоненты оператора смогут продолжить пользоваться онлайн-консультациями врачей через мобильное приложение Doctor Online без оплаты.

Для контрактных клиентов-физлиц и бизнес-клиентов оператор увеличил лимиты в рамках услуги "Отсрочка платежа", что позволит отсрочить оплату за услуги, использованные в марте или апреле 2020 года. Для абонентов, не пользующихся кредитными лимитами, "Киевстар" до 24 апреля отменил комиссию при заказе дополнительных средств.

Помимо этого, в рамках услуги "Киевстар ТВ" оператор продлил свободный доступ к новостным и детским телеканалам.

Для бизнес-клиентов без оплаты доступны такие сервисы оператора, как "Виртуальная мобильная АТС", Star.docs, cервисы Microsoft Office 365 и StarTeams.

Кроме того, "Киевстар" при содействии Национальной службы здоровья предоставляет бонусы врачам первички, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Врач получит 150 бонусов (1 бонус – эквивалент 1 грн) в течение пяти дней после заявки и сможет потратить их в течение 30 дней на звонки и SMS по Украине, услуги интернета, оплату пакета услуг по тарифному плану.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней - до 24 апреля текущего года.

Теги: #киевстар
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