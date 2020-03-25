"Укртелеком" обеспечил мобильность технического персонала в том числе по спецпропускам, отмечает рост потребления интернет-трафика

"Укртелеком" обеспечил мобильность технического персонала, отвечающего за работу критических элементов инфраструктуры, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"В условиях карантина, когда есть необходимость оставаться дома, телекомуслуги и связь приобретают особую социальную значимость. Поэтому часть работников, отвечающая за работу критических элементов инфраструктуры оператора, обеспечивающая удаленное обслуживание клиентов и работы на сети - работает на своих местах. Конечно, ограничение по движению общественного транспорта существенно затрудняет их логистику к месту работы и обратно", - подчеркнули в "Укртелекоме".

Оператор использует собственный служебный транспорт, кроме того, компания получила и распределила спецпропуска на городской транспорт, который сейчас курсирует в Киеве. Некоторые сотрудники, как и ранее, используют личный транспорт.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с городскими администрациями и государственными учреждениями для обеспечения функционирования критических элементов инфраструктуры компании в городах во время чрезвычайной ситуации", - подчеркнули в пресс-службе "Укртелекома".

При этом, по данным оператора, в течение предыдущей недели сохраняется тенденция увеличения потребления интернет-трафика домашними пользователями - на уровне 25%. Это касается всех абонентов, подключенных к интернету по различным технологиям.

"Абоненты оптической сети "Укртелекома" (FTTH/ FTTB) пользуются интернетом активнее, потребляя в среднем по 8-9 Гбайт ежесуточно (а это вдвое больше, чем абонент, который подключен по технологии ADSL)", - отмечается в сообщении оператора.

В минувшие выходные интернетом активнее всего пользовались жители Закарпатья (12 Гбайт в среднем на одно оптическое подключение в сутки), а в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях суточный трафик по оптике в среднем составил более 10 Гбайт.

"Сегодня интернетом от "Укртелекома" пользуются более чем в 2420 населенных пунктах Украины. Оператор работает в штатном режиме, предоставляя услуги в полном объеме. Работники компании делают все возможное в нынешних условиях, чтобы абоненты могли пользоваться услугами бесперебойно", - подчеркнули в "Укртелекоме".

Как сообщалось, "Укртелеком" совместно со словенской телекоммуникационной компанией Iskratel и словенским банком развития SID Bank подписали новый договор по развитию сетей волоконно-оптического интернета (GPON) в сельской местности Украины.

В 2019 году "Укртелекома" увеличил EBITDA на 9,8%, чистый доход сократился на 1,4% - до 6,357 млрд грн, чистая прибыль ожидается около 0,5 млрд грн, однако этот показатель будет обнародован только после завершения финансового аудита компании.