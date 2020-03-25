Телеком

15:08 25.03.2020

Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

3 мин читать
Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

Решение отложить Олимпийские игры-2020 в Токио до 2021 года из-за пандемии коронавируса будет иметь серьезные последствия для таких медиагигантов, как Comcast (SPB: CMCSA) Corp. и Discovery (SPB: DISCA) Inc., которые лишатся рекламных доходов на миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.

Принадлежащая Comcast телекомпания NBCUniversal, владеющая правами на трансляцию Игр на территории США, сообщила, что продала рекламодателям эфирное время на Олимпиаду-2020 в Токио на сумму $1,3 миллиарда долларов. В связи с переносом мероприятия на следующий год NBCU, скорее всего, придется пересматривать соглашения с рекламодателями, отмечает издание.

"NBCU не может надеяться на то, что все рекламные обязательства, связанные с ОИ-2020, просто перейдут на 2021 год", - сказал покупатель рекламного времени, которого цитирует WSJ.

По словам другого рекламодателя, многие бренды, возможно, будут менее охотно тратить деньги на рекламу. "Никто не знает, как будет выглядеть мир в следующем году", - сказал он, добавив, что в случае полномасштабной рецессии многим отраслям, вероятно, потребуется финансовая помощь.

NBCUniversal "активно сотрудничает с нашими рекламными партнерами, чтобы осуществить этот перенос, и мы изучаем все возможные варианты, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности наших брендов и наших клиентов в этом году и в 2021-м", - заявил во вторник представитель компании.

При этом NBCUniversal, которая заплатила около $1 млрд за права на показ Игр в Токио, сообщила, что с пониманием относится к решению отложить соревнования.

Во вторник глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио надо провести в другой срок в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они договорились, что Игры должны пройти не позднее лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

Discovery, которая в 2015 году заплатила $1,45 млрд за права на трансляцию Олимпийских игр на территории Европы в период с 2018 по 2024 годы, отказалась сообщить, сколько слотов под рекламу на Играх-2020 в Токио она уже продала.

"Необходимая работа в области планирования и разработки конкретных задач завершена и теперь сдвинется на следующий год", - заявила компания во вторник, отметив, что поддерживает решение о переносе Олимпиады.

Discovery пока не сообщила, чем она будет заполнять освободившееся эфирное время.

Компания во вторник отозвала свой прогноз на 2020 финансовый год из-за неопределенности относительно влияния пандемии коронавируса на ее финансовые результаты, а также относительно влияния переноса Игр в Токио.

Comcast ранее во вторник предупредила, что распространение COVID-19 отрицательно скажется на ее показателях, в том числе из-за переноса спортивных и культурных мероприятий и закрытия тематических парков. Однако кабельный бизнес Comcast, который включает традиционное кабельное телевидение и широкополосную связь, как сообщается, не пострадает.

Теги: #сша #олимпиада #телевидение #медиа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:27 25.03.2020
Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

09:23 25.03.2020
Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

08:54 25.03.2020
Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

06:39 25.03.2020
США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

02:23 25.03.2020
Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

00:31 25.03.2020
Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

20:19 24.03.2020
Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

16:39 24.03.2020
Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

14:34 24.03.2020
Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

11:40 24.03.2020
РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

lifecell не видит возможности отследить распространение коронавируса при помощи данных мобильных операторов из-за обезличенности абонбазы

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

Украинская "Википедия" уже насчитывает 1 млн статей

Образовательный модуль STEM is FEM по робототехнике пройдет в онлайне

"Укртелеком" совместно с Iskratel и SID Bank инвестирует еще 200 млн грн на покрытие оптическим интернетом более 200 н.п. в 13 областях

"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

"Киевстар" отменяет абонплату на решения для удаленного офиса

Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

lifecell предоставил медикам бесплатные 20 ГБ и 1,50 тыс. минут звонков по Украине до мая

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА