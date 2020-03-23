"Киевстар" отменяет абонплату на решения для удаленного офиса

Мобильный оператор "Киевстар" отменяет абонентскую плату за наиболее востребованные сервисы, позволяющие вести деловую активность удаленно, сообщила пресс-служба оператора в понедельник.

"Многие компании сейчас оказались в сложных условиях, когда приходится полностью перестраивать бизнес-процессы в соответствии с требованиями работы на карантине. При этом некоторые бизнесы раньше уже имели опыт использования сервисов для работы онлайн, но большинство других даже не знает, с чего начать. Именно таким компаниям "Киевстар Бизнес" не только предоставляет индивидуальные консультации экспертов, но и предлагает начать работу с новыми для себя инструментами в режиме тестирования без внесения абонплаты", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константина Вечера.

Согласно сообщению, в частности, в список подобных сервисов входят:

- Microsoft Office 365 и StarTeams (условия акции: подключение для пользования сервисами до 25 лицензий Office 365, абонплата не начисляется в течение 30 дней с даты подключения в период действия акции);

- виртуальная мобильная АТС (условия акции: пользование сервисом без абонплаты в течение 60 дней с даты подключения в период действия акции);

- система электронного документооборота Star.Docs (условия акции: подписание неограниченного количества электронных документов без начисления абонплаты или иных платежей в период действия акционного предложения);

- центр управления IoT (условия акции: подключение и использование платформы без абонплаты в течение двух полных месяцев с даты активации).

По данным компании, предложение действует с 23 марта по 3 апреля 2020 года для всех новых корпоративных клиентов "Киевстар", а также тех существующих клиентов, которые ранее не заказывали сервисы из акционного списка.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).