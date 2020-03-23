Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса по всему миру, в том числе и на территории Украины, запустило официальное сообщество Viber, где намерено делиться последними данными о COVID-19 в стране.

Как сообщают в компании Viber, за два дня официальное сообщество МОЗ Украины в Viber набрало более 2 млн подписчиков.

Как сообщила пресс-служба Rakuten Viber в субботу, министерство будет публиковать последние новости и данные о коронавирусе в Украине, количестве случаев заражения, а также рассказывать о мерах предосторожности, которых стоит придерживаться в период карантина, и полезных советах от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для вируса не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус. Поэтому крайне важно оперативно информировать население о ситуации в стране, а также о том, как уберечь себя и своих близких", - цитирует пресс-служба компании министра здравоохранения Украины Илью Емца.

В свою очередь директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская отметила, что Viber гарантирует пользователям безопасную среду для общения и работы. Компания следит, чтобы пользователи постоянно были в курсе событий и получали только достоверную информацию, поэтому сотрудничает с официальными источниками, которые ею владеют.

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба "Барселона", а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.