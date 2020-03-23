Телеком

11:13 23.03.2020

lifecell предоставил медикам бесплатные 20 ГБ и 1,50 тыс. минут звонков по Украине до мая

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lifecell предоставил медикам бесплатные 20 ГБ и 1,50 тыс. минут звонков по Украине до мая

Мобильный оператор компания lifecell предоставила медработникам бесплатные 20 ГБ и 1,50 тыс. минут звонков по Украине до 30 апреля 2020 года.

"С 22 марта мы начали начислять бесплатно 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные по Украине медицинским работникам, имеющим номера lifecell… Сейчас минуты и гигабайты начислены уже почти 6 тыс. Медработников по всей Украине, они получили соответствующие СМС", - говорится в сообщении оператора в соцсети Facebook.

lifecell предлагает медработникам-абонетам, еще не получившим дополнительные минуты, присоединиться к программе через соответствующий код доступа (*440*3#) или же заполнив форму на сайте оператора.

"Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки вашего номера телефона Национальной службой здоровья Украины в электронной системе здравоохранения. Также убедитесь, что именно ваш номер lifecell указан в электронной системе здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Оператор также заявил о своей готовности к сотрудничеству с другими медицинскими информационными системами и работает над дополнительными способами регистрации.

Минуты и гигабайты можно использовать в 30 апреля текущего года, при этом действующий тариф абонента не меняется.

Теги: #коронавирус #lifecell
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