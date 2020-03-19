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16:44 19.03.2020

"Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов

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"Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" предоставил всем своим клиентам в Украине на время карантина бесплатный доступ к важным информационным ресурсам, отмечается в сообщении оператора, распространенном в четверг.

Так, для абонентов "Vodafone Украина" внутри страны оператор обеспечил бесплатный доступ к следующим ресурсам:

- Сайт Центра общественного здоровья,

- Сайт Министерства иностранных дел Украины,

- Сайт Министерства здравоохранения Украины,

- Вебресурс "Друг" Министерства иностранных дел Украины,

- Информационный сайт "Коронавирус в Украине",

- Сайт Всемирной Организации Здоровья.

Абоненты "Vodafone Украина" в роуминге смогут бесплатно заходить на страницы вебресурса "Друг" Министерства иностранных дел Украины, а также на сайт МИДа.

Как отмечает пресс-служба оператора, эти ресурсы будут доступны даже при отсутствии денег на счету, так же как доступ на сайт оператора и сервис самообслуживания My Vodafone.

Оператор также зачислил по 100 грн на счета своих клиентов, которые находились за рубежом на момент объявления о предстоящем закрытии границы Украины, а с 13 марта на время карантина предоставил своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, не смотря на введенные ограничения.

Теги: #коронавирус #vodafone
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