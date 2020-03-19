Объединенную редакцию Hromadske возглавит главред Agravery

Hromadske (ОО "Громадське. ТВ") объединяет все платформы в единую редакцию, которую с апреля 2020 года возглавит главред Agravery Наталия Гузенко, сообщается на сайте Hromadske.TV.

"Новая главный редактор начнет работу на Hromadske с апреля 2020 года. К этому времени организационная структура редакции будет трансформирована для интеграции в нее самостоятельных платформ Hromadske-International, Hromadske-Ru и других. Исполнять обязанности руководителя редакции до апреля будет и.о. главреда Влад Азаров", - указано в сообщении.

Конкурс на должность главного редактора Hromadske был объявлено 7 февраля 2020 года.

"Объединенная редакция - это профессионалы в различных сферах визуальной и текстовой журналистики (документалистика, соцсети, видео и текстовые эксплейнеры т.д.). Редакция объединит все наши платформы, каждая из которых самодостаточна, но одновременно контент для них проходит экспертизу команды спецкорреспондентов, ответственных за ключевые "биты", - подчеркивает председатель общественной организации "Громадське. ТВ" Юлия Банковая.

Объединение редакций, как поясняют в Hromadske, проходит с целью синергии активов и усиления эффективности.

Гузенко работает в СМИ с 2002 года. В течение 14 лет была политическим и экономическим обозревателем, редактором газеты "День", еженедельников "Контракты", "Инвестгазета" и других. Имеет восемь лет опыта работы редактором, пять из них - главным редактором. До перехода на Hromadske возглавляла отраслевой портал Agravery.