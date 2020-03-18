"Киевстар" на время карантина предоставляет бесплатный доступ к консультациям врачей в телемедицинском приложении Doctor Online

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с компанией "Доктор Онлайн" сделает консультации врачей в одноименном приложении бесплатными для абонентов всех телеком-операторов.

Как сообщила пресс-служба "Киевстара" в среду, пользователи независимо от местонахождения смогут бесплатно проконсультироваться 24/7 более чем с 40 квалифицированными врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудио-вызов.

"Сегодня люди по всему миру вынуждены бороться против новых вирусов и сложностей. Поскольку сейчас не рекомендуется выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и контактировать с большим количеством людей, мы решили облегчить процесс обращения к врачу, чтобы не приходилось без лишней необходимости посещать больницы. Особенно наше приложение будет полезно пожилым людям и семьям с маленькими детьми, тем, кто живет за городом или остался за границей", - цитирует пресс-служба маркетинг-директора "Киевстара" Павла Данимана.

Согласно информации оператора, в приложении Doctor Online также появилась серия обновлений. В частности, теперь во время видео или аудио консультации у пациента есть возможность отправить врачу файлы (анализы для расшифровки, фото, предыдущие назначения и т.д.).

Кроме того, если врач рекомендует сдать анализы, пользователь может сразу в приложении записаться на исследование в лабораторию и произвести оплату банковской карточкой.

Добавлена также история прошлых консультаций и возможность оставить отзыв о работе врача.

"Киевстар" отмечает, что за три месяца приложение Doctor Online загрузили более 45 тыс. пользователей. По обращениям лидируют семейные врачи и педиатры. За это время пациенты чаще всего обращались с симптомами ОРВИ, проблемами с давлением и ларинготрахеитом.

Приложение Doctor Online - это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке "Киевстар." В приложении пользователи могут: обратиться к специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок, получить направление на анализы в лабораторию-партнера "Синэво", заказать доставку лекарств у партнера приложении Liki24.com а также запланировать в календаре график приема медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Мегабайты за пользование будут списываться согласно тарифному плану.

Как отмечают в "Киевстаре", все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания "Доктор Онлайн" придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно "Пользовательскому соглашению" и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.