Телеком

18:46 17.03.2020

Megogo сообщает о росте длительности пользования сервисом на 22%, трафик в будни почти сравнялся с выходными

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Megogo сообщает о росте длительности пользования сервисом на 22%, трафик в будни почти сравнялся с выходными

Медиасервис Megogo отмечает рост длительности пользования сервисом на 22% по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщили в Megogo агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером, в будние дни трафик почти сравнялся с трафиком в выходные.

"За последние несколько дней количество новых пользователей немного выросло, но не существенно. Также мы заметили, что существующие пользователи стали смотреть больше и дольше. Например, в будние дни трафик почти сравнялся с выходными. Ранее такой динамики мы не наблюдали. По сравнению с прошлой неделей, продолжительность пользования сервисом выросла на 22%", - сообщил директор по маркетингу и стратегии Megogo Иван Шестаков.

При этом он отметил, что технический департамент медиасервиса еще на прошлой неделе расширил мощности Megogo минимум на 90%, чтобы выдержать существенно увеличенные нагрузки.

"Последняя аналитика нашего аптайма (время непрерывной работы) имеет показатель выше, чем в банковской системе. Поэтому надеемся, что проблемы не возникнут", - подчеркнул он.

По его словам, в связи с периодом карантина медиасервис Megogo пополнил библиотеку бесплатного контента, добавив еще около 100 фильмов.

В общем на сервисе в настоящее время более 10 тыс. единиц бесплатного контента, из них более 4,5 тыс. фильмов и 1,5 тыс. мультфильмов.

Megogo – один из наибольших в Восточной Европе медиасервисов для просмотра видео, TV и прослушивания аудио.

Сервис доступный на телевизорах с функцией Smart TV, медиаплеерах, приставках Apple TV, Android TV, игровых консолях, смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Также Megogo имеет веб-версию.

Теги: #медиа #megogo
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