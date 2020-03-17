Укртелеком" продолжает предоставлять услуги связи, но прекращает физический прием абонентов в центрах обслуживания

ПАО "Укртелеком" продолжает бесперебойно работать, учитывая важность устойчивого предоставления услуг связи в условиях карантина, введенного как меры противодействия распространению коронавируса, сообщила компания во вторник.

При этом, согласно сообщению на сайте оператора, "Укртелеком" с 18 марта 2020 года временно прекращает физический прием абонентов в своих центрах обслуживания, а часть сотрудников переводит на дистанционную работу.

Кроме того, с 18 марта ремонтные работы планируется проводить без доступа к помещениям абонентов за исключением социально важных объектов.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.