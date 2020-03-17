Телеком

17:05 17.03.2020

Укртелеком" продолжает предоставлять услуги связи, но прекращает физический прием абонентов в центрах обслуживания

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Укртелеком" продолжает предоставлять услуги связи, но прекращает физический прием абонентов в центрах обслуживания

ПАО "Укртелеком" продолжает бесперебойно работать, учитывая важность устойчивого предоставления услуг связи в условиях карантина, введенного как меры противодействия распространению коронавируса, сообщила компания во вторник.

При этом, согласно сообщению на сайте оператора, "Укртелеком" с 18 марта 2020 года временно прекращает физический прием абонентов в своих центрах обслуживания, а часть сотрудников переводит на дистанционную работу.

Кроме того, с 18 марта ремонтные работы планируется проводить без доступа к помещениям абонентов за исключением социально важных объектов.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

Теги: #карантин #укртелеком #коронавирус
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